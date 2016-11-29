Харьковский госпиталь за четыре дня принял более полусотни бойцов с передовой
12:19, 29 ноября 2016Общество
1806 0
В Харьковский военный госпиталь на протяжении последних четырех суток поступили более 50 бойцов АТО.
Из 50-ти госпитализированных бойцов - шестеро травмированных, один ранен / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщают волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков".
Читайте такжеВ Днепре приступили к ремонту военного госпиталя
Так, 25 ноября в госпиталь доставили 12 бойцов, 26 ноября – 13, 27 ноября – трех и 28 ноября – 23 бойцов АТО (из них шесть травмированы, одно ранение, другие – болезни, контузии, психиатрия).
Волонтеры в сообщении отметили, что среди потребностей остаются сигареты, нижнее белье, одноразовые бритвы, средства для бритья, влажные салфетки, детский крем, моющие средства.
Также необходима обувь, сигареты и сладости.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter