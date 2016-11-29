Харьковский госпиталь за четыре дня принял более полусотни бойцов с передовой

Об этом на своей странице в Facebook сообщают волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков".

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Так, 25 ноября в госпиталь доставили 12 бойцов, 26 ноября – 13, 27 ноября – трех и 28 ноября – 23 бойцов АТО (из них шесть травмированы, одно ранение, другие – болезни, контузии, психиатрия).

Волонтеры в сообщении отметили, что среди потребностей остаются сигареты, нижнее белье, одноразовые бритвы, средства для бритья, влажные салфетки, детский крем, моющие средства.

Также необходима обувь, сигареты и сладости.