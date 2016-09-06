В харьковский госпиталь поступили 16 человек из зоны АТО

13:02, 06 сентября 2016
Общество
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В Военно-медицинский клинический центр Харькова из зоны АТО привезли 16 человек.

Военный госпиталь в Запорожье / Фото: УНИАН

Об этом сообщается во вторник, 6 сентября, на странице волонтерской организации "Сестра милосердия АТО" в Facebook.

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По данным волонтеров, в связи с этим госпиталь нуждается в помощи.

Напомним, с начала проведения АТО специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона оказали медицинскую помощь около 16100 военнослужащим ВСУ и других военных формирований.


 

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