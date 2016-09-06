В харьковский госпиталь поступили 16 человек из зоны АТО
13:02, 06 сентября 2016Общество
538 0
В Военно-медицинский клинический центр Харькова из зоны АТО привезли 16 человек.
Харьковский госпталь нуждается в помощи из-за поступления раненых / Фото: УНИАН
Об этом сообщается во вторник, 6 сентября, на странице волонтерской организации "Сестра милосердия АТО" в Facebook.
Читайте такжеЗа неделю в больницу Мечникова доставили 7 военных из зоны АТО (фото)
По данным волонтеров, в связи с этим госпиталь нуждается в помощи.
Напомним, с начала проведения АТО специалисты Военно-медицинского клинического центра Северного региона оказали медицинскую помощь около 16100 военнослужащим ВСУ и других военных формирований.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter