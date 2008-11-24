Флетчера и его вооруженную охрану милиция скрутила силой

Сотрудники СБУ, бойцы спецподразделения «Беркут» и работники Управления борьбы с экономической преступностью Голосеевского райуправления ГУ МВД Украины в Киеве были вынуждены вчера применить приемы рукопашного боя во время задержания организатора тренингов «Как стать миллионером» гражданина США Роберта ФЛЭТЧЕРА и 4-х его вооруженных охранников, которые «были агрессивно настроены».

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве.

Как уточнили в ЦОС, задержание состоялось 23 ноября приблизительно в 4.00 в выставочном центре, который расположен возле метро «Левобережная», после завершения Р.ФЛЭТЧЕРОМ проведения очередного «тренинга».

При этом в столичной милиции отметили, что у четырех охранников Р.ФЛЭТЧЕРА было огнестрельное оружие, у одного из них даже карабин находился на боевом взводе, то есть в ствольной коробке находился патрон.

Как сообщал УНИАН, Р.ФЛЭТЧЕР был задержан по подозрению в завладении средствами украинских граждан.

Как сообщил начальник Главного управления МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА, «по нашей информации, сумма средств, собранная с граждан Р.ФЛЭТЧЕРОМ, превышает 10 млн. дол.».

В отношении Р.ФЛЭТЧЕРА (1963 г.р.) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.4 Уголовного кодекса Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что осенью 2006 года Р.ФЛЭТЧЕР создал общество с ограниченной ответственностью «Глобальная система тренингов», в котором он выступил соучредителем. Деятельность общества сводилась к проведению тренингов, которые обычно проводились в ночное время. Во время тренингов Р.ФЛЭТЧЕР, который выдавал себя за успешного миллионера, рассказывал о разнообразных инвестиционных проектах, за счет которых возможно обогатиться, и разъяснял, что чем больше средств будет инвестировано, тем большая прибыль будет получена. Во время проведения тренингов со слушателями заключались договоры займа и совместной деятельности под обещание выплаты от 20 до 300% годовых и получались средства наличностью под расписки, а в некоторых случаях - по приходным кассовым ордерам.