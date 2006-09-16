Вблизи Таращи начался траурный митинг-реквием памяти Гонгадзе

В Таращанском районе Киевской области начался траурный митинг-реквием памяти погибшего журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, в скорбном мероприятии принимают участие более 200 человек: жители Таращи, а также представители Социалистической партии Украины во главе с председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ.

Также в митинге принимают участие министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, народные депутаты Николай ТОМЕНКО, Анна ГЕРМАН, председатель Киевской облгосадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО, а также бывший охранник экс-президента Леонида КУЧМЫ Николай МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как известно, сегодня исполняется 6 лет со дня исчезновения Г.Гонгадзе.