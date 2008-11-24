Пинзеник говорит, что двух разных метров быть не может

Министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК позитивно оценивает решение Национального банка Украины привязать официальный курс доллара к курсу на межбанке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он заявил журналистам, комментируя решение НБУ.

«Двух курсов валют не может быть и не может быть разных оценок… Когда другой курс – неправильно платятся налоги, потому что валюту покупают по одному курсу, а расчет налогов идет по другому курсу. Таким образом, это существование двух метров; в одном метре, например, 90 см, в другом – 100. Поэтому - это правильное решение НБУ», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины внес изменения в положение об определении официального курса гривни по отношению к доллару, привязав его к курсу на межбанковском рынке.

Соответствующее решение НБУ должно вступить в силу с 28 ноября 2008 года.

«К доллару США - на уровне курса, установленного на межбанковском валютном рынке Украины по результатам функционирования Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины НБУ, сложившейся за предыдущий рабочий день», - говорится в постановлении НБУ.

Ранее официальный курс определялся с учетом не только котировок на межбанке, но и интервенций НБУ, курсовых изменений на международных финансовых рынках и других показателей.

Между тем, национальная валюта продолжает терять позиции: на 24 ноября Национальный банк установил официальный курс гривни на наивысшей отметке за все время ее существования – 6,1717 за доллар, снизив его в сравнении с курсом на 21 ноября на 2,9% (с 5,9988 гривни за 1 доллар).