Турчинов призвал помнить о сталинских преступлениях против украинцев

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал украинцев помнить о голодоморах и чтить память погибших от голода.

Об этом он сказал в обращении по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Голодомор - одно из самых жутких преступлений в истории человечества. События в Украине на протяжении 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов, происходившие по личному указанию Сталина, стали оружием массового уничтожения нашего народа и страны. Миллионы наших сограждан погибли, тысячи деревень опустели", - отметил Турчинов.

Читайте такжеСегодня Украина чтит память жертв Голодомора 1932-1933 годов

По его словам, путем геноцида коммунистический режим пытался сломить извечное стремление украинского народа к свободе.

"Так и сегодня правопреемник СССР - Россия пытается уничтожить Украину и украинцев. День за днем, захватив наши территории, осуществляются обстрелы по нашим позициям на востоке. День за днем снова гибнут лучшие сыновья нашей страны... Капля за каплей сочится из Украины кровь, но им не удастся уничтожить нашу волю и свободу, наше государство и наш народ. Украина будет жить!", - подчеркнул Турчинов.

Он призвал граждан помнить о преступлениях коммунистического режима во имя будущего и сегодня в 16:00 зажечь свечи, чтобы почтить память украинцев, погибших во время Голодомора.