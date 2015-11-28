Порошенко: В России оставалось неизменным безудержное желание уничтожить украинцев как отдельный народ

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий ко Дню памяти жертв голодомора возле Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодомора» в Киеве, передает корреспондент УНИАН.

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«Только за последние более 100 лет Российская империя дважды распадалась или уменьшалась в границах. Она существовала под пятью названиями, и над ней развевались как минимум 7 разных флагов. Ее подданные поют уже 7-й гимн, четыре разных политических режима правили ею из двух столиц, одну из которых успели трижды переименовать», - отметил глава государства.

Но, как отмечает Порошенко «неизменными оставались ненависть к Украине и неудержимое желание нас уничтожить украинцев как отдельный народ».

«В такой исторической закономерности Голодомор – это ничто иное как проявление многовековой гибридной войны, которую Россия ведет против Украины. Или забирает хлеб с нашей земли, или ту же землю поливает «Градом». Цель одна и понятна», - резюмирует президент.