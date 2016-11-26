Гройсман призвал украинцев минутой молчания почтить жертв голодоморов и зажечь свечи памяти

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал соотечественников сегодня в 16:00 минутой молчания почтить жертв голодоморов в Украине, а также зажечь свечу памяти в своем доме.

Об этом говорится в переданном УНИАН обращении Гройсмана по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"В нашей истории немало трагических страниц, но Голодомор 1932-1933 годов является одной из крупнейших катастроф в истории европейского человечества. Сталинская система умышленно применила голодомор как оружие массового уничтожения, пытаясь преодолеть сопротивление коллективизации и уничтожить национальный дух украинцев. Историки уже давно доказали, что это был искусственно организованный голод, ведь запасы продовольствия существовали, но их нарочно забрали у украинского крестьянства. Согласно социологическим исследованиям 2015 года, 81 процент украинцев справедливо считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа", - отметил Гройсман.

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Он напомнил, что "миллионы людей пухли от голода, а отнятое у них зерно вывозилось за границу". По разным оценкам, от 3 до 7 миллионов украинцев были спланированно уничтожены тоталитарным режимом. Этот акт массового истребления людей подорвал генофонд украинской нации, а свидетельства о нем стали нашей генетической памятью, добавил премьер.

По его словам, сегодня ряд стран мира признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, который был преступлением против человечества, который украинцы никогда не забудут и который не имеет права забыть мировое сообщество.

"Человеческая память об этом чудовищном преступлении должна стать залогом, чтобы подобные преступления больше никогда не повторялись", - подчеркнул Гройсман.