Киеву грозит аварийное отключение тепла

В компании “Киевэнерго” констатируют, что ситуация с отоплением в столице остается критической.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АЭК "Киевэнерго", на протяжении последних суток только в информационную справку 051 по поводу недогрева центрального отопления обратились почти 1000 потребителей. По словам жителей, температура в некоторых квартирах снижается до 15° С. Самое большое количество обращений от жителей Днепровского, Дарницкого, Деснянского, Оболонского, Соломенского и Голосеевского районов.

Как ранее сообщала АЭК «Киевэнерго», вследствие принудительного понижения давления газа на ТЭЦ-6 “Киевэнерго” сработала защита от снижения давления газа перед горелками котла. Таким образом, блок №1 ТЭЦ-6 (мощность 250 Мвт) был аварийно отключен от сети, вследствие этого температура прямой сетевой воды сегодня не превышает 57° С. Второй блок ТЭЦ-6 работает стабильно. На ТЭЦ-5 вследствие принудительного понижения давления газа аварийная разгрузка блока мощностью 250 Мвт снизила уровень генерации до минимально допустимого. По этим же причинам аварийно отключены два водонагревательных котла ТЭЦ-5, что привело к снижению прямой сетевой воды до 52° С.

АЭК «Киевэнерго» неоднократно предупреждала о вероятности аварийного отключения блоков киевских ТЭЦ, но вопрос поставок природного газа на энергообъекты компании до сих пор не решен. Ситуация с энергообеспечением столицы сейчас остается критической. Предупреждения о возможных последствиях в случае остановки теплоцентралей компания «Киевэнерго» направила всем органам власти, от которых зависит стабилизация ситуации, а также Министерству по вопросам чрезвычайных ситуаций, контролирующим и правоохранительным структурам.

Напомним, вследствие принудительного снижения давления газа на киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 снижение температуры повлияло на отопление 9 тыс. 197 потребителей. Недогрев почувствовали 4 тыс. 995 жилых домов, 184 лечебных учреждения, 276 детсадов, 233 школы, 3509 ведомственных учреждений. В целом, невыполнение температурного графика теплоносителя повлияло на качество услуг по горячей воде и централизованному отоплению для 2 млн. жителей Киева.

Как сообщал УНИАН, принудительное ограничение со стороны газоснабжающих компаний состоялось из-за долгов «Киевэнерго» за потребленный газ. 12 ноября «Укртрансгаз» и «Киевоблгаз» предупредили компанию о возможном прекращении поставок газа.

19 ноября «Киевэнерго» обратилась в КГГА с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы и попросила ускорить выделение компенсационных средств

Сегодня, 20 ноября, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявил, что теплоснабжение жилых домов в столице удовлетворяет нормам. По его словам, «Киевэнерго» снизило давление газа лишь из-за того, что на улице еще не очень холодно. А.ГОЛУБЧЕНКО заверил, что столичная власть обязательно выделит компании средства на компенсацию разницы в тарифах.