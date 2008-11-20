Теперь у Черновецкого решили, что с теплом у населения «нормально»

Первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО заявляет, что теплоснабжение жилых домов в столице соответствует нормам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам, комментируя заявления АЭК «Киевэнерго» о снижении давления газа на ТЭЦ в связи с долгами компании из-за того, что из городского бюджета ей не выделено средств на компенсацию разницы в тарифах на тепловую энергию.

«Мы нормально обеспечиваем теплом все население, и вода сейчас идет в режиме. В режиме, который отвечает температуре на улице», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, даже на телефон «горячей линии» (КГГА) в эти дни не поступает от киевлян жалоб, связанных с уменьшением температуры теплоносителя.

Комментируя заявление «Киевэнерго» об аварийных отключениях, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «У нас на ТЭЦ-6 работает три блока. Остановили один. Будет работать два – этого достаточно, чтобы нагреть воду. После того как отремонтируем третий блок, где аварии, будет работать и он. Нет у нас проблем ни с горячей водой, ни с теплом».

При этом заместитель мэра напомнил о законе, в котором, по его словам, предусмотрено, что в период отопительного сезона запрещается прекращать снабжение газа на объекты, которые обеспечивают теплом население.

«Я вам обещаю одно: как только снизится температура (воздух), мы увеличим подачу тепла обязательно. Есть график температурный, который мы утвердили. Пока он не нарушался», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. Он отметил, что не стоит связывать снижения температуры обогрева домов с тем, что из городского бюджета не выделены средства.

«Наших долгов за тепловой газ приблизительно, по-видимому, из 150 млн. 75-78 млн. Я думаю, что мы проплатим в ближайшее время эту разницу», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он добавил, что для этого не надо решений Киевсовета, поскольку они уже приняты, а необходимо, чтобы КГГА издал распоряжение и осуществил эти проплаты «Киевэнерго».

«Есть определенные проблемы с наполнением бюджета. Поэтому мы сейчас, прежде всего, выплачиваем «защищенные» статьи», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, признав таким образом, что мэрия еще не перечислила «Киевэнерго» средства на компенсацию разницы в тарифах.

«Есть разница в тарифе, которую мы должны погашать. Мы будем ее погашать», - заверил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он еще раз подчеркнул, что на сегодня «Киевэнерго» снизило давление только из-за того, что на улице еще не очень холодно.

Как сообщал УНИАН, отсутствие лимитов на снабжение газа для АЭК «Киевэнерго» привели к снижению температуры в теплосетях Киева. 18 ноября на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 давление газа было снижено почти на 30%, что не позволяет компании поддерживать достаточный температурный режим в теплосетях.

Принудительное ограничение со стороны газоснабжающих компаний произошло из-за долгов «Киевэнерго» за потребленный газ. 12 ноября «Укртрансгаз» и «Киевоблгаз» предупредили компанию о возможном прекращении снабжения газа.

19 ноября «Киевэнерго» обратилась в КГГА с официальным письмом по поводу критической ситуации с энергообеспечением столицы и попросила ускорить выделение компенсационных средств