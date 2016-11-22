Как купить голос народа: "Гроші" показали откровенные признания организатора проплаченных протестов

В течение этих трех лет власть уверяла нас, что строит новую Украину, которая заживет по-новому. Но на самом деле по-новому зажили только сами “строители”.

Программа “Гроші” решила узнать, будет ли новый Майдан, а также нашла человека, который знает о митингах больше журналистов и политтехнологов - смотрите эксклюзивный репортаж.

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