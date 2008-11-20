Состоялась массовая акция протеста производителей табака

В Брюсселе состоялась массовая акция протеста фермеров табачных ферм и работников заводов по переработке табака против намерений сократить субсидии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, около 10 тыс. фермеров и работников собрались между зданием Совета ЕС, где шло заседание Совета министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС (на котором как раз и планировалось пересмотреть субсидии), и зданиями Еврокомиссии.

Фермеры требовали сохранить существующую систему поддержки табачных ферм не до 2010 года, как это предусматривалось раньше, а по меньшей мере, до 2013 года.

Согласно достигнутой министрами договоренности в 2004 году, начиная с 2010 года половина субсидий, предусмотренных на табачную промышленность, должна направляться в специальный фонд в помощь отрасли по переходу на выращивание других видов растений.

В то же время, фермеры и работники перерабатывающих заводов побаиваются значительного сокращения рабочих мест в отрасли.

Так, представитель Международного союза табаководов Франсуа ВИДЕЛЬ заявил собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, что за последние три года отрасль уже потеряла 250 тыс. рабочих мест. Кроме того, по его словам, выращивание табака требует работы до 40 чел. на 1 га, в отличие от многих других видов продукции, при этом большинство табачных ферм имеют один-два гектара земли, а следовательно им тяжело переключиться на производство других растений.

18 ноября комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Марианн ФИШЕР БОЭЛЬ заявила депутатам Европарламента в Страсбурге, что не будет поддерживать пересмотра договоренностей, достигнутых в 2004 году.