По всей Украине проходят мероприятия по случаю годовщины Революции достоинства (фоторепортаж, видео)

18:34, 21 ноября 2016
Общество
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21 ноября 2016 года в Украине отмечают третью годовщину начала Революции достоинства и свободы. Торжественные мероприятия по случаю годовщины начала Евромайдана состоялись по всей Украине.

Возложение цветов к мемориалу

В частности, в Киеве состоялись мероприятия с участием руководства государства, которые возложили цветы к мемориалу "Небесной сотни". Также почтить погибших героев "Небесной сотни" пришли простые граждане, родственники погибших и непосредственные участники тех событий.

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При этом президент Украины Петр Порошенко вручил награды героям АТО, в том числе Дмитрию Ярошу.

Также по этому случаю в Киеве состоялась акция представителей "Азова".

Торжественные мероприятия по случаю годовщины Евромайдана также состоялись в Днепре, в Ивано-Франковске и других городах Украины.

Мероприятия в Киеве при участии руководства государства
Мероприятия в Киеве при участии руководства государства /  © УНИАН
Премьер-министр Владимир Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман /  © УНИАН
Мемориал героям ''Небесной сотни'' в Киеве
Мемориал героям "Небесной сотни" в Киеве /  © УНИАН
Петр Порошенко с женой Мариной
Петр Порошенко с женой Мариной /  © УНИАН
Президент во время мероприятий по случаю Дня достоинства в Киеве
Президент во время мероприятий по случаю Дня достоинства в Киеве /  © УНИАН
Участники АТО во время торжеств в Киеве
Участники АТО во время торжеств в Киеве /  © УНИАН
Мероприятия в Киеве
Мероприятия в Киеве /  © УНИАН
Президент вручает награды героям АТО
Президент вручает награды героям АТО /  © УНИАН
Президент вручает награды героям АТО
Президент вручает награды героям АТО /  © УНИАН
Дмитрий Ярош получает награду
Дмитрий Ярош получает награду /  © УНИАН
Президент вручает награды героям АТО
Президент вручает награды героям АТО /  © УНИАН
Президент вручает награды героям АТО
Президент вручает награды героям АТО /  © УНИАН
Президент вручает награды героям АТО
Президент вручает награды героям АТО /  © УНИАН
Выступление президента во время торжеств в Киеве
Выступление президента во время торжеств в Киеве /  © УНИАН
Мероприятия в Киеве при участии президента
Мероприятия в Киеве при участии президента /  © УНИАН
Выступление президента во время торжеств в Киеве
Выступление президента во время торжеств в Киеве /  © УНИАН
Усиленная охрана во время мероприятий по случаю годовщины Евромайдана
Усиленная охрана во время мероприятий по случаю годовщины Евромайдана /  © УНИАН
Возложение цветов к мемориалу ''Небесной сотни'' в Киеве
Возложение цветов к мемориалу "Небесной сотни" в Киеве /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Мероприятия в Днепре
Мероприятия в Днепре /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Марш ''Азова'' в Киеве по случаю годовщины Евромайдана
Марш "Азова" в Киеве по случаю годовщины Евромайдана /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Мероприятия в Ивано-Франковске
Мероприятия в Ивано-Франковске /  © УНИАН
© УНИАН
Стена памяти героев ''Небесной сотни'' в Ивано-Франковске
Стена памяти героев "Небесной сотни" в Ивано-Франковске /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

О том, как отмечали годовщину Евромайдана в различных регионах Украины, также идет речь в сюжете ТСН.

В частности, 25 флагов всех регионов страны в День достоинства и свободы как знак единства и неделимости Украины развернули студенты Харьковского университета внутренних дел. На главной площади Кропивницкого, которая с февраля 2014 года носит имя Героев Майдана, состоялись митинг и молебен. В Черновцах годовщину событий на Майдане почтили народным вече и молитвой священников разных конфессий.

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