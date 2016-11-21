По всей Украине проходят мероприятия по случаю годовщины Революции достоинства (фоторепортаж, видео)

В частности, в Киеве состоялись мероприятия с участием руководства государства, которые возложили цветы к мемориалу "Небесной сотни". Также почтить погибших героев "Небесной сотни" пришли простые граждане, родственники погибших и непосредственные участники тех событий.

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При этом президент Украины Петр Порошенко вручил награды героям АТО, в том числе Дмитрию Ярошу.

Также по этому случаю в Киеве состоялась акция представителей "Азова".

Торжественные мероприятия по случаю годовщины Евромайдана также состоялись в Днепре, в Ивано-Франковске и других городах Украины.

О том, как отмечали годовщину Евромайдана в различных регионах Украины, также идет речь в сюжете ТСН.

В частности, 25 флагов всех регионов страны в День достоинства и свободы как знак единства и неделимости Украины развернули студенты Харьковского университета внутренних дел. На главной площади Кропивницкого, которая с февраля 2014 года носит имя Героев Майдана, состоялись митинг и молебен. В Черновцах годовщину событий на Майдане почтили народным вече и молитвой священников разных конфессий.