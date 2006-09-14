Мэр погорел на взятке 2 тысячи долларов

В служебном кабинете при получении взятки в размере 2 тыс. долларов был задержан председатель Каменка-Бугского городского совета Михаил ВЛАДЫКА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник УМВДУ во Львовской области генерал-майор милиции Виталий МАКСИМОВ, работники управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВДУ во Львовской области во взаимодействии с Западным специальным межрегиональным отделом, подчиненным Департаменту государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, 12 сентября задокументировали факт получения взятки председателем Каменка-Бугского городского совета. Задержанный требовал и получил от частного предпринимателя 2 тыс. долларов за содействие в выделении земельного участка для строительства автосервиса на территории города Каменка-Бугская.

По данному факту прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 368 УК Украины.

Комментируя журналистам задержание председателя Каменка-Бугского городского совета М.ВЛАДЫКИ, который является членом ВО “Свобода”, председатель ВО “Свобода” Олег ТЯГНИБОК отметил: “Михаил ВЛАДЫКА - порядочный, кристально-чистый человек. Он мог стать жертвой провокаций, которые власть развернула против патриотических сил”.

Вместе с тем, руководитель милиции Львовской области отметил, что “факт получения взятки председателем Каменка-Бугского городского совета был задокументирован в том числе с применением специальных химсредств для обработки денег, которые передаются в качестве взятки. Деньги в сумме 2 тыс. долларов и вещественные доказательства были изъяты с места события. Поэтому заявления о том, что задержание представителями правоохранительных органов должностного лица было спланированной провокацией – безосновательны”.

“О том, что задержанный является членом одной из политических сил, я узнал после его допроса в прокуратуре. Я отвергаю все обвинения в адрес работников милиции в том, что стражи порядка могут проводить задержания людей по чьим-то указаниям”, - отметил В.МАКСИМОВ.

Он также сообщил, что лишь с начала нынешнего года во взаимодействии с органами прокуратуры во Львовской области было возбуждено 136 уголовных дел по факту взяточничества.

“В частности, на “горячем”, при получении взятки, были задержаны заместители председателей Бродовской, Старосамборской, Жовкивской райгосадминистраций, один из руководителей Городокской РГА, заместитель председателя Галицкой РГА Львова, ряд должностных работников налоговой администрации области. Кроме того, был задержан за коррупцию заместитель начальника одного из управлений Львовской ОГА. И большинство из этих фигурантов уголовных дел является членами той или иной политической силы. Милиция же должна действовать в интересах закона, и политическая принадлежность здесь ни при чем”, - подчеркнул В.МАКСИМОВ.