Высокопоставленного чиновника из налоговой поймали на взятке

Прокуратура Запорожской области по материалам Управления по борьбе с экономической преступностью запорожского главка милиции возбудила уголовное дело против заместителя председателя Государственной налоговой администрации Украины в Запорожской области.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожской областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством взятки".

"Уголовное дело было возбуждено на основании собранных сотрудниками облуправлдения БЭП материалов, подтверждающих факт получения зампредседателем Запорожской областной налоговой администрации 100 тыс. грн. - суммы, в которую она оценила услуги по частичному "списанию" претензий ГНАУ к местному предприятию в размере 418 тыс. грн.", - сообщили в прокуратуре.

По словам собеседника агентства, взятка передавалась при посредничестве экс-сотрудника налоговой службы, обеспечившего счет для перевода денежных средств, в связи с чем правоохранители задержали не только заместителя председателя облГНАУ, но и посредника, в отношении которого также возбуждено уголовное дело.

Операция по задержанию лиц, задействованных в схеме получения взятки, была проведена 12 ноября. Тогда же в служебном помещении заместителя председателя ГНАУ в Запорожской области сотрудниками облуправления по борьбе с экономической преступностью и облпрокуратуры был проведен обыск.

"В связи с этим на данный момент правоохранительными органами проверяется причастность задержанной к совершению ряда аналогичных выявленному должностных преступлений. Ведется следствие", - сообщили в прокуратуре.

Справка УНИАН. Ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины - "Получение взятки в крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством взятки" - предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, с конфискацией имущества.