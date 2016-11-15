Суд Донецкой области засудил боевика "Оплота" к трем годам тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Апелляционный суд Донецкой области вынес обвинительный приговор боевику террористической организации "ДНР" по прозвищу "Муха". Член бандформирования "Оплот" с ноября 2014 до февраля 2015 года охранял военные склады и технику террористов, в частности батареи "Град", однако непосредственного участия в боевых действиях против сил АТО не принимал", - говорится в сообщении.

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При этом уточняется, что приговором суда боевика осужден по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины к трем годам лишения свободы.

Напомним, полиция задержала мужчину, который работал на террористов на Донбассе, а именно был охранником «народных мэров» Славянска и принимал участие в оккупации города.

Отмечается, что безработный мужчина пошел работать на боевиков потому, что решил заработать денег. Мужчине выдали автомат, магазины к нему и поставили в охрану захваченного здания СБУ на блокпосте вблизи нее.