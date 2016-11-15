Из-за акций протеста в центре Киева произошел дорожный коллапс (видео)
12:30, 15 ноября 2016Общество
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Митингующие сосредоточились в нижней части улицы Институтской, заняли Садовую и Грушевского - по этим улицам не проехать.
Акции протеста в Киеве послекли за собой дорожный коллапс
Из соображений безопасности полиция перекрыла часть Крещатика.
Вниз на Подол можно двигаться свободно. Еле двигаются прилегающие улицы - Прорезная и Владимирская.
Читайте такжеВозле Верховной Рады митингуют уже более 3 тысяч человекКак сообщал УНИАН, демонстранты протестуют против поднятия тарифов, политики Национального банка, усиление полномочий правоохранительных органов и презумпции правоты полицейского. Большую часть митингующих составляют люди, которые называют себя обманутыми вкладчиками отечественных банков и держат в руках флаги с названиями ликвидируемых банковских учреждений.
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