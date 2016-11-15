Из-за акций протеста в центре Киева произошел дорожный коллапс (видео)

Из соображений безопасности полиция перекрыла часть Крещатика.

Вниз на Подол можно двигаться свободно. Еле двигаются прилегающие улицы - Прорезная и Владимирская.

Читайте такжеВозле Верховной Рады митингуют уже более 3 тысяч человекКак сообщал УНИАН, демонстранты протестуют против поднятия тарифов, политики Национального банка, усиление полномочий правоохранительных органов и презумпции правоты полицейского. Большую часть митингующих составляют люди, которые называют себя обманутыми вкладчиками отечественных банков и держат в руках флаги с названиями ликвидируемых банковских учреждений.