В Минобороны РФ хотят привлекать население оккупированного Крыма в российскую армию

Об этом УНИАН сообщили в российском ведомстве.

«Заключительная в этом году акция «Служба по контракту в Вооруженных силах — твой выбор!» с участием экипажей и авиационных групп высшего пилотажа Воздушно-космических сил (ВКС) России пройдет в Керчи. Акция пройдет на городской набережной Керчи 19 ноября», - говорится в сообщении.

В мероприятии будут задействованы истребители Су-27, фронтовые бомбардировщики Су-24М, штурмовики Су-25, а также авиационная группа «Стрижи», летчики которой продемонстрируют комплекс фигур высшего пилотажа в составе четырех экипажей, парный и одиночный пилотаж.

Откроют программу представители сборной ВКС России по парашютному спорту, которые выполнят десантирование с вертолета Ми-8 с флагами России, Минобороны РФ, Воздушно-космических сил и другими.

Для гостей мероприятия на месте проведения акции в рамках статического показа будут представлены вооружение и военная техника объединения ВВС и ПВО, а также подразделений Сухопутных войск Южного военного округа.

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Помимо этого, будут развернуты мобильные пункты отбора граждан на военную службу по контракту и агитационные пункты высших учебных заведений ВКС, где каждый желающий сможет ознакомиться с условиями прохождения военной службы в различных родах войск и поступления в вузы Минобороны РФ, а также примерить летное обмундирование, пройти специализированное тестирование и первоначальные этапы отбора на военную службу по контракту.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.