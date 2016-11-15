"Гроші" рассказывают, что ждет украинцев после отключения аналогового телевидения
04:35, 15 ноября 2016Общество
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Украина переходит на цифровое телевидение. Эпоха аналогового, или, как говорят, антенного телевидения уже давно на свалке истории.
Украина переходит на цифровое телевидение / rusbase.vc
Еще в 2006 году в Женеве весь мир, включительно с Украиной, подписал старом вещанию приговор и провозгласил курс на новейшее цифровое, говорится в программе "Гроші".
Вот только для того, чтобы наслаждаться новым ТВ, надо полностью выключить то, что работает у нас сейчас.
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Страна готова - решил Кабмин, и в конце октября утвердил план отключения до 30 июня 2017 года.
Больше всего отключение вещания ударит по малообеспеченному населению из сел и городков.
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