"Гроші" рассказывают, что ждет украинцев после отключения аналогового телевидения

Еще в 2006 году в Женеве весь мир, включительно с Украиной, подписал старом вещанию приговор и провозгласил курс на новейшее цифровое, говорится в программе "Гроші".

Вот только для того, чтобы наслаждаться новым ТВ, надо полностью выключить то, что работает у нас сейчас.

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Страна готова - решил Кабмин, и в конце октября утвердил план отключения до 30 июня 2017 года.

Больше всего отключение вещания ударит по малообеспеченному населению из сел и городков.