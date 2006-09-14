Москаль думает, что крымский премьер одолжил глаза у Сирка

Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Геннадий МОСКАЛЬ считает, что в текущем году курортная сфера полуострова сработала как никогда убыточно. Об этом УНИАН сообщила советник Представительства Президента Украины в АРК Людмила МОХОВА.

По словам Постпреда, об убыточности курортной сферы свидетельствуют данные Главного управления статистики Украины в АРК. Так, в сфере торговли, которая является основным индикатором экономики, убытки составили 26,4 млн. грн. 44,4% отелей принесли 5 млн. грн. прибыли, убыточно работали - 55,6% (убытки составили 20,6 млн. грн.). Санаторно-курортные организации в 2006 году сработали убыточно с минусовым финансовым результатом в 25,1 млн. грн. "Геннадий МОСКАЛЬ удивлен, о каких достижениях вообще можно говорить в курортной области, разве что одолжить "глаза у Сирка", - отмечает Л.МОХОВА. - Если туристическая и курортно-оздоровительная область являются приоритетом, то согласно данным она работает на карман отдельных предпринимателей, а не на экономику Крыма в целом".

После таких результатов нынешнего курортного сезона Г.МОСКАЛЬ советует министру курортов и туризма АРК добровольно подать в отставку.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября на пресс-конференции в Симферополе председатель Совета министров АРК Виктор ПЛАКИДА оценил нынешний курортный сезон как положительный, отметив при этом, что полуостров потерял всего 1-2% отдыхающих. По словам В.ПЛАКИДЫ, несмотря на уменьшение количества отдыхающих, поступления от курортных регионов в бюджет превысили показатели минувшего года на 87 млн. грн.