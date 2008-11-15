Дети войны завалили суд исками о выплатах социальной помощи

За последние 4 месяца в Полтавский окружной административный суд поступило почти 50 тыс. исков от детей войны с требованиями выплаты социальной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Полтавского окружного административного суда Федор СОКОЛЕНКО.

По его словам, поток подачи исков продолжается, и пенсионеры со статусом детей войны в течение последних недель ежедневно подают порядка 200 исковых заявлений в окружной админсуд, надеясь получить невыплаченную социальную помощь, поэтому суд перегружен.

«Как правило, судом принимаются решения об их частичном удовлетворении. Но даже эти решения суда фактически мертворожденные, потому что выполнить их невозможно. Право людей нарушено, но финансирование выплат осуществляется из госбюджета. Если деньги в него не заложены, то и люди их получить не смогут, даже имея судебные решения в свою пользу», - считает председатель суда.

Справка УНИАН. Законами о государственном бюджете Украины на 2006, 2007 и 2008 годы Верховная Рада по предложениям Кабинета министров приостанавливала или ограничивала действие закона «О социальной защите детей войны».

Конституционный Суд Украины своими решениями признавал неконституционными эти нормы законов.

В Полтавской области свыше 100 тысяч человек имеют статус детей войны и, согласно действующему законодательству, имеют право на ежемесячную социальную помощь в размере 30% от минимальной пенсии по возрасту. Это составляет чуть больше 2,733 тыс. грн., которые Пенсионный фонд в 2006 и 2007 годах не выплатил каждому из них.