В центральном офисе "Интертелекома" проходят обыски: изымается техника
В центральном офисе CDMA-оператора "Интертелеком" в Одессе проводятся обыски.
По данным местного издания Думская, в ходе обыска изымается техника и документы.
В компании утверждают, что Служба безопасности заподозрила оператора в содействии российским спецслужбам. Якобы "Интертелеком" помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.
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Как известно, "Интертелеком" контролируется Виктором Гушаном, который является бизнесменом приднестровской группы Шериф и основным акционером оператора.
Гендиректор компании Борис Акулов обратился к президенту Украины, генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой повлиять на подчиненных.
«Мы предложили им неограниченный доступ к оборудованию сети и узлам ее мониторинга, но они отказались от того, чтобы выполнить все действия без нарушения связи и пригрозили в любом случае отключить оборудование», — отмечается в сообщении Акулова.
По данным издания, в настоящее время телефонная связь от "Интертелекома" есть, а вот мобильный интернет не работает.
Согласно сообщению, из-за отключения этого мобильного оператора возникли проблемы в работе такси "Бонд", все водители которого получают заказы через мобильный интернет от "Интертелекома".
Стоит отметить, что в то же время в пресс-центре СБУ сообщили, что перекрыли несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который могли контролировать спецслужбы РФ.
"Правоохранители установили, что одно из украинских предприятий телекоммуникационных услуг передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.