В центральном офисе "Интертелекома" проходят обыски: изымается техника

По данным местного издания Думская, в ходе обыска изымается техника и документы.

В компании утверждают, что Служба безопасности заподозрила оператора в содействии российским спецслужбам. Якобы "Интертелеком" помогает ФСБ и ГРУ РФ прослушивать украинских абонентов.

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Как известно, "Интертелеком" контролируется Виктором Гушаном, который является бизнесменом приднестровской группы Шериф и основным акционером оператора.

Гендиректор компании Борис Акулов обратился к президенту Украины, генеральному прокурору и главе СБУ с просьбой повлиять на подчиненных.

«Мы предложили им неограниченный доступ к оборудованию сети и узлам ее мониторинга, но они отказались от того, чтобы выполнить все действия без нарушения связи и пригрозили в любом случае отключить оборудование», — отмечается в сообщении Акулова.

По данным издания, в настоящее время телефонная связь от "Интертелекома" есть, а вот мобильный интернет не работает.

Согласно сообщению, из-за отключения этого мобильного оператора возникли проблемы в работе такси "Бонд", все водители которого получают заказы через мобильный интернет от "Интертелекома".

Стоит отметить, что в то же время в пресс-центре СБУ сообщили, что перекрыли несанкционированный канал связи с временно оккупированным Крымом, который могли контролировать спецслужбы РФ.

"Правоохранители установили, что одно из украинских предприятий телекоммуникационных услуг передало в пользование российским провайдерам часть своего оборудования и сети в аннексированном Крыму", - говорится в сообщении.