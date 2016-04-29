СМИ сообщили о проведении обысков у пророссийских активистов в Одессе

У обыскиваемых изымается техника, сообщает Таймер.

Согласно сообщению, указанных активистов вызывают также на допрос 2 мая.

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Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько проукраинских активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись, также начался пожар в Доме профсоюзов, за которого и погибло большинство людей.