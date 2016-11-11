НАБУ обратилось в Интерпол относительно розыска судьи-баночника Чауса
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил об обращении в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол) относительно объявления в международный розыск судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время прямой линии в издании "Комсомольская правда в Украине".
"Мы все необходимые документы для этого передали в Интерпол. Ждем их решения", - сказал Сытник.
Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины 9 августа задокументировало факт получения судьей Чаусом взятки в сумме 150 тыс. долларов. Украинцам это громкое задержание скорее запомнилось оригинальным способом хранения денег – в обычных стеклянных банках в огороде.
Однако задержать судью правоохранители не смогли из-за судейского иммунитета. Чаус 11 августа не появился в Специализированной антикоррупционной прокуратуре для вручения ему подозрения о совершении преступления.
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6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса. Тогда же в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Чаус сбежал в Крым.
30 сентября адвокат судьи Чауса предоставил медицинскую справку о том, что его подопечный находится в одном из медицинских учреждений Крыма.