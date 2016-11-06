Умер судья Конституционного суда Олег Сергейчук

Как сообщили УНИАН в Секторе информационно-аналитической работы КСУ, церемония прощания с судьей состоится 7 ноября, в 13:00 в мемориальной зале больницы Феофания (Киев). Олега Сергейчука похоронят на Байковом кладбище.

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Олег Сергейчук родился 8 декабря 1966 года в г. Севастополь. После окончания в 1991 году Одесского государственного университета имени. Мечникова работал стажером Нахимовского районного народного суда Севастополя. Затем работал и.о. народного судьи Нахимовского районного народного суда Севастополя, заместителем председателя Нахимовского районного народного суда Севастополя, начальником Севастопольского городского управления юстиции. С января по декабрь 2005 года был судьей Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда. В течение 2006-2010 годов – судья Высшего административного суда Украины, председатель квалификационной комиссии судей административных судов Украины.

В сентябре 2010 года X съездом судей Украины был назначен судьей КСУ. Олег Сергейчук был в составе рабочей группы Высшего административного суда Украины относительно внесения изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины.