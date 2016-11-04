В Днепре начали строительство Аллеи Героев

Возле Днепропетровской облгосадминистрации начали заливать фундамент будущей Аллеи памяти погибших героев Революции Достоинства и воинов АТО.

Об этом сообщает Depo.ua.

Сейчас начали заливать фундамент аллеи. На месте работает техника. Ранее председатель Всеукраинского союза воинов АТО Иван Начовний заявил о сборе добровольных пожертвований на реализацию проекта.

Стало также известно, что земельные работы по подготовке площадки под мемориал, которые сейчас ведутся, фактически выполняются коммунальной техникой безвозмездно.

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Как ранее сообщало издание, в Днепре Аллею погибших Героев строят в долг.

Напомним, что под стенами Днепропетровской ОГА начались работы по подготовке площадки для установки антивандальных стеклянных панелей с подсветкой. На них должны быть нанесены имена жителей области, которые погибли за независимость Украины. Ранее в ОГА уверяли, что проект реализуют на средства меценатов.