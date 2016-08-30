В Днепре почтили погибших в Иловайском "котле" украинских бойцов

Об этом сообщает Радио Свобода.

На Краснопольском кладбище, где похоронены те, кто не вышел из «котла», с участием власти, родственников и товарищей погибших военных состоялся митинг памяти. Присутствующие почтили погибших минутой молчания, возложили цветы к мемориалу известным и неизвестным солдатам.

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Кроме того, бойцы, участники Иловайских событий, вместе с общественностью прошли шествием от центральной площади города до музея АТО под открытым небом "Дорогами Донбасса", где состоялся митинг в память по погибшим и экскурсия для неравнодушных граждан.

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В этот день жители города несли цветы к импровизированной стене Героев возле облгосадминистрации, зажигали свечи памяти. Участники траурных мероприятий отмечали, что актуальным является надлежащее расследование трагедии. Также бойцы и родственники погибших выражали сомнения относительно официальной статистики погибших и раненых в Иловайскому "котле".

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, которым по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, 249 были ранены, 128 попали в плен, 158 пропали без вести.

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Парламентская Временная следственная комиссия по расследованию Иловайской трагедии оценивает общие потери украинских войск в тысячу человек.

По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышала 16 тыс. лиц.

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко 26 августа заявил, что причина Иловайской трагедии - вторжение российских войск и несогласованность, хаотичность и недостаточная компетентность при планировании операции выхода из окружения.