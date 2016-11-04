Полиция ищет свидетелей издевательства над больной полицейской в Днепре, девушка в больнице

Об этом говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

На нем патрульная в беспомощном состоянии, в тот же момент за кадром слышны издевательство мужчин, которые снимают это позорное видео.

Чтобы исключить всевозможные домыслы о состоянии девушки, в соответствующем медицинском учреждении провели необходимые анализы. Результат анализов на алкогольное, наркотическое опьянение, а также влияние лекарственных препаратов — негативное.

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Сейчас Татьяна находится на стационарном лечении в клинике. По словам врачей, ее состояние — средней тяжести. В данный момент продолжается обследование организма, диагностировать заболевания пока не удалось. В ближайшее время состоится консилиум врачей, на котором они примут решение по протоколу процедур.

Также разыскиваются свидетели этого происшествия. Лиц, которые морально издевались над девушкой, привлекут к ответственности и публичным извинениям перед патрульной.