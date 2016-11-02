Умерову вручили обновленное постановление о привлечении в качестве обвиняемого – адвокат

Об этом сообщил его адвокат Эмиль Курбединов в видеообращении, которое размещено на его странице в Facebook.

Как рассказал адвокат, сегодня Умерову вынесено «обновленное постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в котором уточнено само обвинение в связи с поступившими результатами экспертизы». «Я напомню, что следствие отправляло в ФСБ материалы, которые были сняты на ATR, для того, чтобы они ответили, имеются ли там определенные элементы экстремизма и т.д. На что, конечно же, экспертиза ответила удовлетворительно... Эти данные были включены в постановление о привлечении в качестве обвиняемого», – пояснил Курбединов.

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Защитник добавил, что в этой связи следователь решил провести еще один допрос Умерова, но тот отказался от дачи каких-либо показаний на данный момент.

Как сообщал УНИАН, российская ФСБ задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Наталия Поклонская, на то время занимавшая должность «прокурора Республики Крым», сообщила, что в отношении Умерова как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» возбуждено уголовное дело.

11 августа так называемый «суд» в Симферополе удовлетворил ходатайство следователя доставить Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы. Во время судебного заседания состояние здоровья Умерова ухудшилось, он был госпитализирован каретой скорой медицинской помощи.

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18 августа сотрудники ФСБ РФ вывезли Умерова из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.

Президент Украины Петр Порошенко назвал принудительное удержание Умерова в психиатрической клинике возвратом к сталинским временам.

7 сентября Умерова освободили из психиатрического стационара в Симферополе.