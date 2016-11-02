СБУ про обмен заложниками: мы готовы отдавать троих боевиков за одного украинца

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге в Краматорске.

«Мы дошли уже до того, что готовы давать за одного (украинского заложника) - троих (боевиков), чтобы нам только вернули наших ребят», - заявил он.

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«Мы подготовили списки, мы эти списки уже неоднократно передавали на ту сторону в минском формате. Я надеюсь, что и по религиозной линии нам помогут святые отцы, чтобы провести определенную работу, чтобы этот вопрос все-таки ускорить, возвращение ребят домой», - добавил Грицак.

Как сообщал УНИАН, Украина настаивает на освобождении заложников в формате «всех на всех», в том числе украинцев, удерживаемых в РФ.

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что в ОРДЛО процесс освобождения заложников фактически заблокирован.

Кроме этого, по ее словам, боевики требуют амнистии 600 преступников и отказались от предложенной украинской стороной схемы обмена заложниками.