Освобождение заложников на Донбассе фактически заблокировано – Геращенко

Как сообщает пресс-служба аппарата ВР, об этом Геращенко сообщила во время встречи с помощником Генерального секретаря ООН, директором Регионального бюро ПРООН для стран Европы Джихан Султаноглу.

«Уполномоченный президента напомнила, что сейчас в ОРДЛО продолжают незаконно удерживать 110 граждан Украины и отметила, что освобождение заложников фактически заблокировано»,- отмечается в сообщении.

Геращенко подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций.

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Она также проинформировала, что только совместными усилиями президента, СБУ, парламента и при поддержке международного сообщества удалось освободить Владимира Жемчугова и представителя ООН Юрия Супруна, которого, игнорируя специальный иммунитет, боевики почти полгода незаконно удерживали на временно оккупированных территориях.