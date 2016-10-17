Освобождение заложников на Донбассе фактически заблокировано – Геращенко
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляет, что в ОРДЛО процесс освобождения заложников фактически заблокирован.
Как сообщает пресс-служба аппарата ВР, об этом Геращенко сообщила во время встречи с помощником Генерального секретаря ООН, директором Регионального бюро ПРООН для стран Европы Джихан Султаноглу.
«Уполномоченный президента напомнила, что сейчас в ОРДЛО продолжают незаконно удерживать 110 граждан Украины и отметила, что освобождение заложников фактически заблокировано»,- отмечается в сообщении.
Геращенко подчеркнула важность работы Международного Комитета Красного Креста и других международных организаций.
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Она также проинформировала, что только совместными усилиями президента, СБУ, парламента и при поддержке международного сообщества удалось освободить Владимира Жемчугова и представителя ООН Юрия Супруна, которого, игнорируя специальный иммунитет, боевики почти полгода незаконно удерживали на временно оккупированных территориях.