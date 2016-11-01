В Одессе разоблачен судья, который требовал 2 тысячи долларов взятки
В Одессе сегодня разоблачили судью, который требовал 2 тыс. долларов взятки.
Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в области, противоправные действия судьи одного из местных судов Одессы и адвоката, которые требовали 2 тыс. долларов за постановление об избрании меры пресечения в пользу обвиняемого, задокументировала Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой.
Читайте такжеВ Одессе задержали двух военных, которые требовали взятку за содействие в поступлении на контрактную службу
Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
«В настоящее время продолжаются обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей», - добавили в ведомстве.