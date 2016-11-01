В Одессе разоблачен судья, который требовал 2 тысячи долларов взятки

20:11, 01 ноября 2016
Общество
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В Одессе сегодня разоблачили судью, который требовал 2 тыс. долларов взятки.

В настоящее время продолжаются обыски / ssu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в управлении СБУ в области, противоправные действия судьи одного из местных судов Одессы и адвоката, которые требовали 2 тыс. долларов за постановление об избрании меры пресечения в пользу обвиняемого, задокументировала Служба безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой.

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Проводятся следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

«В настоящее время продолжаются обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении правонарушителей», - добавили в ведомстве.

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