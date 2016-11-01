Порошенко поздравил украинцев с 98-й годовщиной провозглашения ЗУНР

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Порошенко отметил, что «сегодня годовщина знаменательного события в истории создания национального государства – провозглашение Западно-Украинской Народной Республики».

«Украинский народ! Приносим тебе весть о твоем освобождении из вековечной неволи. Отныне Ты хозяин своей земли, свободный гражданин Украинского Государства». Этими словами воззвания Украинского Национального Совета была фактически образована ЗУНР. А несколькими часами ранее, в ночь на 1 ноября 1918 года украинские стрелецкие части под командованием Дмитрия Витовского без единого выстрела взяли под контроль важнейшие учреждения Львова», - говорится в поздравлении.

По словам президента, ноябрьская национально-демократическая революция в Галиции стала важным звеном процесса, который завершился созданием в январе 1919 года единой соборной Украины, чем была продемонстрирована всему миру воля нашего народа к свободе и независимости.

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«Отмечая те бурные события, мы прежде всего отдаем дань уважения подвигу украинцев, которые показали несокрушимость духа, самоотверженность в борьбе за национальную государственность. Соборность, завоеванная кровью миллионов патриотов, и независимость, которую сейчас защищают от агрессора украинские воины, – являются нашими священными достижениями. Поздравляю вас с этой важной годовщиной. Желаю всем мира, счастья и добра, а нашей Украине – победы, единства и процветания», - отметил Порошенко.

Справка УНИАН. 1 ноября 1918 года во Львове в результате вооруженного восстания украинских солдат на территории Австро-Венгерской монархии была провозглашена Западно-Украинская Народная Республика. На протяжении почти пяти месяцев нынешний Ивано-Франковск (бывший Станиславов) был столицей ЗУНР во главе с президентом, доктором Евгением Петрушевичем.

Западно-Украинская Народная Республика просуществовала 257 дней до 15 июля 1919 года.