Украинский мультфильм "Микита Кожум'яка" за три уикенда собрал 10,5 миллионов гривень (видео)

<img alt="" Никита="" Кожемяка"="" пойдет="" в="" кинотеатрах="" до="" конца="" народные="" отпуска="" Скриншот="" "="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2016_11/1478001205-9144-mikita-kojumyaka-ytime-u-kinoteatrah-do-kintsya-osinnih-kanikul.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2016_11/1478001205-9144-mikita-kojumyaka-ytime-u-kinoteatrah-do-kintsya-osinnih-kanikul.jpg" title="">

Об этом сообщили в С-4. FILM MARKETING.

А благодаря благотворительной акции "Подари детям мультфильм" его увидели около 3 тыс. детей из детских домов, дети из малообеспеченных семей, дети-переселенцы и дети воинов АТО.

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К поддержке акции присоединилась жена президента Марина Порошенко, ведущие и эксперты украинских каналов. Кроме того, в акции приняли участие актеры, которые озвучивали роли в мультфильме, - Василий Вирастюк, Руслана Писанка, Виктор Андриенко и Сергей Сивохо.

Напомним, что "Микита Кожум'яка" вышел в украинский прокат 13 октября и будет идти на 183 экранах до 6 ноября, конца осенних каникул.