В Одессе установят скульптуру "Любовь", покорившую арт-фестиваль в США

В Одессе весной следующего года планируют установить скульптуру "Любовь", покорившую в 2015 году американский арт-фестиваль Burning Man.

Как рассказал корреспонденту УНИАН автор скульптуры Александр Милов, в настоящее время решается вопрос о возвращении огромной скульптуры, сделанной из труб, оставшейся после фестиваля.

"У нас исходник возвращается в Одессу. Он должен буквально через 3 недели выехать из США и приехать сюда... Если нам удастся продать исходник, то мы поставим копию. Если нет, то поставим исходник", - сказал Милов.

Предполагается, что композиция, состоящая из мужчины и женщины, которые сидят спиной друг к другу, а внутри них – тянущиеся друг к другу дети, будет установлена в Суворовском районе города – возле кинотеатра "Звездный".

Композиция "Любовь" представляет собой поссорившихся мужчину и женщину, находящие внутри них мальчик и девочка, протягивают друг другу руки.

Проект уже утвержден. Планируется, что установка будет осуществлена в начале весны 2017 года. Автор отмечает, что скульптура обладает высокой "вандалоустойчивостью".

Милов также рассказал, что в настоящее время по аналогичной технологии изготавливается гигантская скульптура "Ворота рая". Она представляет собой ангела с мобильным телефоном и мечом. Установка ее планируется 21 ноября на здании предприятия "Стальканат", расположенного по улице Водопроводной.

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"Технология та же самая – за основу взята труба диаметром около 9 мм. У нее вес - около 13 тонн вместе с опорной конструкцией, непосредственно фигуры – 10 тонн", - рассказал автор.

По его словам, в ширину композиция составит 18 метров, в глубину – порядка 11 метров. Часть, возвышающаяся над зданием – 15 метров, вниз – порядка 6-7 метров.

Скульптура будет с подсветкой. "Будут светиться условно меч и телефон", - рассказал Милов.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года в Одессе был открыт памятник персонажу фантастической киносаги "Звездные войны" Дарту Вейдеру, который был переделан из монумента Владимиру Ленину. Создал памятник также Милов.

Справка УНИАН. Александр Милов – автор многих оригинальных проектов, в числе которых - "Любовь", покоривший в 2015 году знаменитый американский арт-фестиваль Burning Man (пустыня Black Rock, штат Невада). В прошлом году впервые за время существования фестиваля была представлена работа украинского мастера - скульптура "Любовь", собравшая большое количество положительных отзывов.

Композиция представляет собой мужчину и женщину ростом в 7,5 метров и 5-метровых детей. В общей сложности, конструкция имеет 17,5 метров в длину, 5,5 – в ширину и 7,5 — в высоту.

Burning Man ("Горящий человек") - ежегодный 8-дневный фестиваль независимого искусства, который происходит в штате Невада в США, в пустыне Блэк-Рок.

Начался фестиваль в 1986 году с того, что его основатели Ларри Харви и Джерри Джеймс с друзьями сожгли на пляже в Сан-Франциско деревянное чучело в виде человека с собакой как акт радикального самовыражения. В Блэк-Рок мероприятие перенесли в начале 1990-х в связи возрастающим количеством участников.

Ежегодно устанавливается новая тема фестиваля, которая в 2015 году была "Карнавал зеркал", количество участников превысило 67 тысяч человек.