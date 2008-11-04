Цена на нефть в Лондоне упала ниже $59 за баррель

Цена барреля североморской нефтяной смеси марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) упала во вторник до самой низкой с февраля 2007 года отметки - до 58,85 доллара за баррель на фоне сообщений о спаде производства в США и опасений относительно состояния европейской экономики, сообщает агентство Франс Пресс. Цены на нефть на мировых рынках, как и в ходе прошлых торгов в понедельник, снизились на фоне информации о спаде производства в США до уровня 1982 года. В отчете, опубликованном в понедельник Институтом по управлению поставками, говорится, что производственная активность США, являющаяся основным индикатором спроса на энергоносители, упала в октябре до минимального уровня за последние 26 лет.

РИА Новости