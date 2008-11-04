Стоимость жилья на первичном рынке Киева снизилась

Средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на первичном рынке Киева в октябре снизилась на 1,62% (42 долл.) - до 2 572 долл. за 1 кв.м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании "SV Development".

Как указывается в сообщении, за указанный период самым дешевым оставался Деснянский район со средним показателем 1 961 долл./кв.м, самым дорогим - Печерский район, где средняя цена продажи составила 4 391 долл./кв.м.

По данным компании "SV Development", за данный период снижение средней стоимости продажи 1 кв.м жилья наблюдалось в Печерском районе - на 58 долл., до 4 391 долл., в Шевченковском - на 37 долл., до 3 176 долл., Голосеевском - на 55 долл., до 2 702 долл., Соломенском - на 47 долл., до 2 725 долл., Дарницком - на 37 долл., до 2 352 долл., Деснянском районе - на 27 долл., до 1 961 долл., Подольском - на 24 долл., до 2 489 долл., Днепровском районе - на 38 долл., до 2 381 долл;. Оболонском - на 65 долл., до 3 540 долл. и Святошинском районе - на 35 долл., до 2 480 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок, а не общего предложения на рынке продажи квартир Киева.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир на первичном рынке Киева в сентябре снизилась на 1,12% (29 долл.) - до 2 614 долл. за 1 кв.м.