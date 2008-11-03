Два офицера харьковской милиции вернули полученные награды

Заместитель начальника Главного управления МВД Украины в Харьковской области Валерий ЛЮТЫЙ и начальник Лозовского городского отделения милиции Николай ПОНОМАРЬ отказались от награды Почетный знак отличия Харьковского областного совета «Слобожанская Слава».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре по связям с общественностью ГУ МВДУ в Харьковской области, сделали это офицеры в знак протеста против политики Харьковского облсовета, лишившего начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области Виктора РАЗВАДОВСКОГО и ряд работников областной милиции этого почетного знака отличия.

По информации ЦОС, в августе 2008 г. Харьковский облсовет наградил этим знаком отличия ряд работников милиции за весомый личный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности граждан при ликвидации последствий чрезвычайного события на территории Лозовского района Харьковской области, добросовестный труд, высокий профессионализм и преданность делу.

Однако 7 октября т.г. депутаты областного совета по инициативе отдельных областных депутатов в нарушение порядка, предусмотренного решением Харьковского облсовета от 28 декабря 2004 г. «О почетном знаке отличия Харьковского областного совета «Слобожанская слава», отменили распоряжение председателя Харьковского облсовета от 5 сентября 2008 г. № 95-Н о награждении Почетным знаком отличия Харьковского областного совета «Слобожанская Слава» начальника ГУ МВД Украины в Харьковской области.

В письмах В.ЛЮТОГО и Н.ПОНОМАРЯ, которые они направили в адрес Харьковского облсовета, говорится о том, что меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан при ликвидации последствий чрезвычайного события на территории Лозовского района осуществлялись работниками ГУ МВД в области вместе с начальником областного управления милиции, который находился непосредственно на месте события, руководил оперативным штабом и действиями гарнизона органов внутренних дел области. В.ЛЮТЫЙ и Н.ПОНОМАРЬ не считают, что их вклад в это дело является более весомым, чем вклад начальника Главного управления, и сделали это для того, чтобы депутаты отошли от обсуждения этого вопроса и сосредоточились на решении жизненно важных проблем харьковского региона.

Награды возвращены в Харьковский облсовет. Ранее награду вернул и начальник областного управления милиции генерал-лейтенант милиции В.РАЗВАДОВСКИЙ.