Очередное судебное заседание по делу зампреда Меджлиса Чийгоза состоится 24 октября

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымских татар Заир Смедляев.

«Завтра, 24 октября, в 9.30 в верховном суде Крыма продолжится судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года. Арест неоднократнопродлевали, последний раз - до 8 января.

После аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.