Очередное судебное заседание по делу зампреда Меджлиса Чийгоза состоится 24 октября
Очередное судебное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза состоится завтра, 24 октября.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Центральной избирательной комиссии Курултая крымских татар Заир Смедляев.
«Завтра, 24 октября, в 9.30 в верховном суде Крыма продолжится судебное заседание по делу Ахтема Чийгоза», - написал он.
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Как сообщал УНИАН, Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен крымского парламента 26 февраля 2014 года". Он был взят под стражу 29 января 2015 года. Арест неоднократнопродлевали, последний раз - до 8 января.
После аннексии Крыма российские правоохранители начали судить крымскотатарских активистов, которые 26 февраля 2014 года принимали участие в митинге сторонников территориальной целостности Украины. По данным российского следствия, тогда из-за давки погибли двое митингующих, 79 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.