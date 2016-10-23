Антимайдановец, которого СБУ сняла с самолета "Белавиа", намерен судиться с Украиной
Журналист и активист «Антимайдана» Армен Мартиросян, которого 21 октября по требованию СБУ сняли с рейса, заявил о намерении судиться с Украиной из-за инцидента.
Об этом сообщил Мартиросян на своей странице в Facebook.
«Буду подавать иск в суд для обжалования противоправных действий в отношении меня со стороны украинской власти. Пройдусь по вертикали украинских и европейских судов», – написал он.
Также он обнародовал фото своего билета для подтверждения присутствия на самолете, который был возвращен в Киев.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 октября, СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, развернуться и вернуться обратно в Киев.
При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями, СБУ уже опровергла эту информацию.
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Вскоре стало известно, что причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Армена Мартиросяна, сторонника "Антимайдана".
Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он долетел в Минск другим авиалайнером.
Армен Мартиросян – гражданин Армении, который живет в Москве, работает в прокремлевских СМИ и постоянно поливает грязью Украину. Российские издания называют его журналистом, сам себя он считает политтехнологом.