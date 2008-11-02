Для полного счастья МВФ не хватает... сотен миллиардов долларов
12:29, 02 ноября 2008Общество
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Заявление Брауна
Для преодоления мирового финансового кризиса Международному валютному фонду необходимы дополнительные сотни миллиардов долларов. С таким заявлением выступил премьер-министр Великобритании Гордон Браун в аравийской столице, где он находится в рамках своего ближневосточного турне. Лишь таким образом можно спасти от коллапса национальные экономики, которые особенно пострадали от финансового кризиса, отметил Браун. Британский премьер призвал в первую очередь нефтедобывающие страны учитывая их высокие прибыли от продажи нефти сделать свой взнос в увеличение резервов МВФ. За помощью к этой финансовой институции уже обратились Украина, Венгрия и Исландия.
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