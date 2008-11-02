Джеймс Бонд установил абсолютный рекорд

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Квант милосердия" (Quantum of Solace) собрал в британских кинотеатрах 4,94 миллиона фунтов (8 миллионов долларов) в первый день официального проката, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные прокатчика – компанию Columbia Pictures.

Таким образом, "Квант милосердия" установил абсолютный рекорд Великобритании по этому показателю, опередив фильмы "Гарри Поттер и кубок огня" (4,025 миллиона фунтов) и предыдущую часть бондианы "Казино Рояль" (2,9 миллиона). Как напоминает агентство, "Казино Рояль" собрал в прокате в общей сложности почти 600 миллионов долларов.

Премьерный показ "Кванта милосердия" прошел в Лондоне 29 октября, а в официальный прокат фильм вышел 31 октября. В Украине новая серия "бондианы" выйдет в прокат 6 ноября, а в США и Канаде – 14-го.

Лента.ру