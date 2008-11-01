На Волыни рады 22-му месту по выплате зарплаты

В Волынской области за январь-сентябрь этого года среднемесячная заработная плата выросла на 40,4% и сейчас составляет 1349 грн.

Таким образом, Волынь среди регионов Украины переместилась с 26 на 22 место по уровню выплаты зарплаты. Об этом говорилось на заседании коллегии облгосадминистрации, - сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Самая высокая заработная плата в учреждениях финансовой сферы составляет 3003 грн., в сфере торговли автомобилями и их технического обслуживания - 1723 грн., в учреждениях государственного управления - 2078 грн., в высших образовательных заведениях - 1711 грн., в промышленности - 1564 грн., в строительстве - 1623 грн.

Низкий уровень оплаты труда продолжает сохраняться на сельскохозяйственных предприятиях области, у работников гостиниц и ресторанов, сферы предоставления индивидуальных услуг, начального образования.

По официальным статистическим данным, в октябре общая сумма долга по заработной плате в Волынской области выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем и составляла 7180,8 тыс. грн. Увеличение состоялось исключительно за счет экономически активных предприятий.