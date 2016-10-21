ГПУ завершила досудебное расследование в отношении экс-заместителя главы "Нафтогаза" Кацубы

Об этом сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

«Генеральной прокуратурой Украины принимаются меры по изобличению преступной деятельности экс-чиновников режима Януковича.Ф. и связанных с ними лиц, в частности, Курченко С.В. и других членов его преступной группировки», – говорится в сообщении ГПУ.

Так, Главной военной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении бывшего заместителя Председателя ПАО «Национальная акционерная компания» Нафтогаз Украины» Олекандра Кацубы по подозрению в умышленном участии в период с августа 2012 года по настоящее время в преступной организации Януковича.Ф. с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также участия в умышленном завладении путем злоупотребления им своим служебным положением денежными средствами, принадлежащими ПАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в сумме свыше 449,9 млн грн и совершении законченного покушения на завладение денежными средствами Компании в сумме 5,1 млрд грн, а также в составлении и выдаче им заведомо ложных официальных документов, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

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В ГПУ отмечают, что подозреваемому объявлено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

В ближайшее время запланировано получение разрешения суда на проведение специального судебного производства (заочное осуждение) в отношении Курченко С.В., Кацубы С.В. и других участников вышеуказанной преступной организации, которые скрываются от органов досудебного расследования и суда на территории Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, по словам генпрокурора Юрия Луценко, экс-заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Александр Кацуба, задержанный по подозрению в преступном сговоре с целью хищения государственных средств в особо крупных размерах, отказался сотрудничать со следствием.

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17 июня сотрудники Генеральной прокуратуры Украины задержали в Киеве бывшего заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Александра Кацубу. После этого, Голосеевский районный суд Киева в ночь на 18 июня провел заседание и арестовал задержанного.

Кацубу подозревают в преступлениях по ст. 255 и 191 Уголовного кодекса ("создание преступной организации"; присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением"). В ходе следствия установлено, что Кацуба причастен к присвоению средств "Нафтогаза" на сумму почти 450 млн грн.