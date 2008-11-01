Рентабельность хлеба, молока и мяса следует ограничить

Министерство экономики Украины предлагает установить предельный уровень рентабельности производства ряда социально значимых продуктов питания, в частности, хлеба, молока и мяса, в размере 12%.

Как сообщается на сайте Минэкономики, эта норма содержится в проекте постановления правительства, вынесенного на обсуждение общественности.

Документом предлагается внести изменения в постановление №1548 от 25 декабря 1996 г. «О полномочиях органов исполнительной власти и исполнительных органов местных советов по регулированию цен (тарифов)», согласно которым местным органам власти позволяется регулировать цены путем установления 21-процентного граничного уровня рентабельности до полной планируемой себестоимости производства муки пшеничной высшего, первого и второго сорта, муки ржаной обдирной, хлеба, батонов, хлеба и хлебобулочных изделий для диабетиков, макаронных изделий, круп, говядины, свинины, мяса птицы (тушка), колбасных изделий вареных, кроме высшего сорта, молока коровьего питьевого с содержанием жира до 2,5% включительно, сыра кисломолочного с содержанием жира до 9% включительно, сметаны с содержанием жира до 20% включительно, масла сливочного с содержанием жира до 72,5% включительно, яиц куриных, сахара-песка, масла подсолнечного.

Принятие такого решения, убеждены в Минэкономики, создаст условия для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.

В Минэкономики подчеркивают, что индекс цен производителей в перерабатывающей промышленности в 2008 году составил 131,3%, в частности, производстве мяса - 134,1%, хлеба и хлебобулочной продукции - 125,2%.