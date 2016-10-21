В Одессе стартовал отопительный сезон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, согласно распоряжению городского головы Геннадия Труханова, с 17 октября коммунальные службы приступили к подключению тепла в объектах здравоохранения, школах и дошкольных учреждениях.

Отопление в некоторых жилых домах появилось еще в четверг вечером.

Обеспечение теплоносителями жилых и административных зданий контролируют районные администрации и департамент городского хозяйства.

Как отметили в мэрии, до конца текущей недели планируется подключить жилые многоквартирные дома на жилмассивах Таирова, Черемушки и Котовского.

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В последнюю очередь будет осуществлена подача тепла в центр города, который обеспечивает Одесская ТЭЦ.

Справка УНИАН. Общая протяженность тепловых сетей в Одессе - 774,5 км, из них магистральных сетей - 157,1 км, отопительных сетей - 451,2 км и сетей горячего водоснабжения - 166,2 км.

Всего на балансе КП «Теплоснабжение города Одессы» состоят 144 малые котельные (2 - в резерве), из них 7 угольных и 11 крупных (районных и квартальных, из них 2 - в резерве).