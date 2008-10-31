Погода на выходные

В выходные в Украине сохранится сухая и умеренно теплая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 1 ноября переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах и Закарпатье днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на крайнем юге кое-где 11-15°; днем 12-17°, в Закарпатье, Одесской области и в Крыму местами 18-22°; в Карпатах ночью 1-6° тепла, днем около 10°.

2-3 ноября в Украине переменная облачность. Без существенных осадков, лишь 3 ноября на севере Левобережья местами небольшой дождь. Ночью и утром кое-где туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11°, в Карпатах 3-8° тепла; днем 11-16°, в Крыму, Закарпатье и юге Одесской области до 20°.

4-5 ноября без существенных осадков. Температура в западных, южных областях и в Крыму ночью 5-11°, днем 10-16°, в Закарпатье 15-20°; на остальной территории ночью 4 ноября 4-10°, 5 ноября 1-7° тепла (в восточной части и на севере Левобережья местами 0-2° мороза), днем 7-13° тепла.

В Киеве 1 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем около 15°.

По области переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 12-17°.

2-3 ноября в Киевской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер слабый. Температура ночью 6-11°, днем 11-16°.

4-5 ноября в столичном регионе без существенных осадков. Температура ночью 4 ноября 5-10°, 5 ноября 1-6° тепла; днем 8-13°.