Доллар на межбанке подешевел до 5,96

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 5,9250/6,1750, к 11:00 цены снизились до 5,9000/6,0000, а к 12:00 сузился спрэд до 5,9300/5,9600.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2165/0,2240, а к 11:00 цены упали до 0,2135/0,2190, а к 12:00 поднялись до 0,2160/0,2195. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 27,0231 (+0,4440).

«На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2698/1,2700, а к 12:00 выросли до 1,2759/1,2761. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками на уровне 7,5300/7,8575, к 11:00 цены упали до 7,4770/7,6135, а к 12:00 -сконцентрировались в диапазоне 7,5615/7,6100», - говорится в сообщении.