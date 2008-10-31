Профсоюзы знают, на что нужно тратить деньги МВФ

Лучшим использованием средств Международного валютного фонда было бы создание новых рабочих мест.

Об этом в комментарии УНИАН заявил председатель Национального форума профсоюзов Украины Мирослав ЯКИБЧУК.

При этом он напомнил, что “фактически, все политические силы - и те, которые были и есть при власти, и те, которые сейчас в оппозиции, - обещали народу создание новых рабочих мест, вплоть до целого миллиона, однако эти обязательства остались пустыми словами”.

По словам М.ЯКИБЧУКА, к сожалению, правительство “очень узко” понимает, что такое социальная защита, ведь, по его версии, это - обычная раздача денег, что, в конечном счете, превращается в инфляцию и бьет по карману рядовых граждан.

«Нам же нужные инвестиции в украинскую экономику в виде целевых государственных программ. Таким образом, мы не просто дадим людям высокие зарплаты, но и поднимем конкурентоспособность украинской экономики, предотвратив, по сути, и инфляцию”, - убежден профсоюзный лидер.

В частности, он считает, что, получив ресурсы МВФ, правительство должно направить часть бюджетных средств, которые должны были бы пойти в поддержание курса гривни, именно на создание рабочих мест. Но политики, по мнению М.ЯКИБЧУКА, пока вместо того, чтобы беспокоиться о людях труда, думают лишь о том, как выиграть следующие выборы или как защитить интересы больших олигархических групп.

В контексте выделения кредита МВФ М.ЯКИБЧУК подчеркнул необходимость усиленного контроля над использованием этих средств, напомнив, что в начале 1990-х годов, когда государственные гарантии под внешние займы раздавались «направо и налево», многие успели “нагреть карманы”.

«Полученные тогда деньги исчезли, мы с вами до сих пор возвращаем долги, а некоторые из тех дельцов до сих пор сидят в парламенте, прикрываясь депутатской неприкосновенностью», - заявил профсоюзный лидер.