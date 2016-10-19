Более 50% россиян негативно относятся к Украине - опрос

Об этом свидетельствует соцопрос Левада-Центра, результатами которого располагает УНИАН.

В частности, отвечая на вопрос "Как вы в целом относитесь сейчас к Украине?", только 2% респондентов указали: "очень хорошо", а 24% - "в основном хорошо".

При этом 38% ответили, что относятся к Украине "в основном плохо", 18% - "очень плохо". Затруднились с ответом 17%.

Такое негативное отношение к Украине сохраняется с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и вторглась на восток Украины.

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Среди антипатий россиян лидируют также США и Евросоюз. "Хорошо" к США относятся 23%, 64% - отрицательно. Затруднились с ответом 13%.

К ЕС позитивно относятся 27% опрошенных, 58% - отрицательно, 15% не смогли ответить на вопрос.

При этом 74% респондентов уверены, что РФ имеет большое влияние на международные дела. Противоположного мнения придерживаются 21%, 6% затруднились с ответом.

Опрос проводился 23-26 сентября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек не превышает 3,4%.